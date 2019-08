Ciclismo – Elia Viviani show, l’italiano della Quick Step fa sua la  Prudential RideLondon-Surrey Classic

Elia Viviani si prende il riscatto dopo la delusione dello scorso anno: l’azzurro si aggiudica la Prudential RideLondon-Surrey Classic

Elia Viviani strepitoso: settimo successo stagionale per il ciclista italiano della Deceuninck-Quick Step ha trionfato per la prima volta in carriera alla Prudential RideLondon-Surrey Classic, che si è corsa oggi nelle strade della capitale inglese. Viviani, che l’anno scorso aveva sfiorato il successo, chiudendo secondo, ha ottenuto il suo riscatto, tagliando per primo il traguardo davanti a Bennett e Morkov. Sesto invece l’italiano Nizzolo.

“Hanno tutti lavorato alla grande per me. Eravamo concentrati e conoscevamo bene il finale. Devo ringraziare tanto il mio team. Certo, quando ottieni il primo e il terzo posto vuol dire la tua squadra ha fatto un grande lavoro. Questa e’ una delle cinque classiche che ho sempre pensato di poter vincere. La mia mia preferita è sempre la Milano-Sanremo ma ci tenevo tanto a vincere qui a Londra”, queste le parole di Viviani ai microfoni di Eurosport dopo i l successo.

