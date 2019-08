Ciclismo – Viviani è il nuovo campione europeo: “oggi avete conosciuto un Elia nuovo”

Elia Viviani soddisfatto dopo la vittoria in Olanda: le parole dell’azzurro dopo la conquista del titolo europeo di ciclismo

Fantastica vittoria oggi di Elia Viviani in Olanda agli Europei di ciclismo 2019. Il ciclista italiano si è aggiudicato la gara, riuscendo ad avere la meglio su Lampaert nella volata finale portando così a casa un preziosissimo oro. “Credo che oggi abbiate conosciuto un Elia nuovo, un Viviani che non ha paura di fare una gara dura e che corre anche qualche rischio. Quando ci sono le gambe, però, è giusto farlo“, queste le parole di Viviani dopo la vittoria.

“Stamattina non avevamo di certo pianificato la corsa per come poi è venuta ma con Trentin ci siamo parlati e sapevamo di poter fare una gara dura. E’ stata bella l’azione ai 65 chilometri dalla fine; poi siamo andati via con un bel terzetto e a quel punto sono cominciati i giochi tattici“, ha concluso l’azzurro.

