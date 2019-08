Ciclismo -Elia Viviani si gode la maglia di campione europeo: “oggi sono ancora più motivato”

Elia Viviani motivato e felice: le parole del ciclista italiano della Deceuninck Quick Step ad una settimana dalla vittoria agli Europei di ciclismo

E’ passata una settimana dalla vittoria di Elia Viviani agli Europei di ciclismo 2019. Il corridore italiano della Deceuninck Quick Step può finalmente indossare adesso la sua nuova maglia da campione europeo, che indosserà nelle prossime competizioni, partendo dalla Classica di Amburgo, del prossimo 25 agosto.

“Quando ho provato il percorso del Mondiale nello Yorkshire ho capito quanto fosse difficile e ho spostato la mia attenzione sugli Europei. Ho fatto della gara di Alkmaar uno dei miei obiettivi principali della stagione. Ho recuperato energia dopo la fine del Tour de France, ho ritrovato una buona condizione fisica e sono arrivato alla partenza degli Europei con molta fiducia, dopo la vittoria ottenuta a Londra. La gara era atipica, molti scommettevano su un arrivo in gruppo ma le cose si sono sviluppate diversamente“, queste le parole di Viviani, in una nota diffusa oggi dal suo team, la Deceuninck-QuickStep.

“Essere arrivati nel finale della corsa accanto al mio compagno di squadra Yves Lampaert ha fatto vedere a tutti la nostra forza e ha reso la mia vittoria agli Europei ancor più memorabile. Quando sono arrivato alla Deceuninck-QuickStep due anni fa avevo molti obiettivi: sono grato al team per avermi aiutato a raggiungerli. Ho vinto tappe in tutti i grandi giri, ho vinto i Campionati italiani la scorsa stagione e ora i Campionati europei, due bellissime maglie delle quali sono molto felice e che saranno per sempre nel mio palmares. Indossare questa maglia continentale oggi mi rende ancor più motivato in vista dei miei ultimi traguardi di questo anno“, ha concluso Viviani.

Valuta questo articolo