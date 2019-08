Ciclismo – Dylan Groenewegen lascia il BinckBank Tour: ancora forti i postumi del Tour de France

Dylan Groenewegen costretto a dare forfait dal BinckBank Tour: il ciclista olandese ha ammesso di non essere ancora in grande forma dopo il Tour de France

Il BinckBank Tour perde uno dei suoi protagonisti più attesi: Dylan Groenewegen lascia la corsa prima delle ultime due prove. Il ciclista olandese ha spiegato di sentire ancora i postumi della fatica (e della caduta) al Tour de France. Ai microfoni del De Telegraaf Groenewegen ha dichiarato: “dalla caduta al Tour non mi sento più al cento per cento. Sono contento di essere riuscito a vincere una tappa in Francia, è stato un Tour devastante. Io ho l’abitudine di sprintare liberamente negli ultimi trecento metri, ma questo al BinckBank Tour non funziona se non sei in piena forma, anche se comunque sono andato vicino a una vittoria di tappa l’altro giorno. Ora andrò in Spagna per recuperare e per preparare l’ultima parte di stagione, a partire dal Tour of Britain”.

Valuta questo articolo