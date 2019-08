Ciclismo, Dumoulin salta anche la Vuelta di Spagna: l’olandese costretto al forfait per problemi fisici

Dopo aver rinunciato al Tour d France, l’olandese non sarà al via nemmeno alla Vuelta di Spagna per i postumi della caduta che lo ha visto protagonista al Giro d’Italia

Prosegue il calvario di Tom Dumoulin, il corridore olandese non prenderà parte nemmeno alla Vuelta di Spagna, dopo aver alzato bandiera bianca anche in occasione dell’ultimo Tour de France.

L’atleta della Sunweb non ha recuperato dall’infortunio subito nel corso del Giro d’Italia, costatogli il ritiro prima della quinta tappa. Dumoulin aveva tentato di prender parte al Giro del Delfinato ma, dopo il terzo posto ottenuto nella crono, ha deciso di lasciare durante la prima tappa in salita per via dei problemi fisici. Guai che lo hanno costretto ad annunciare forfait anche per la Vuelta, come riferito dal suo entourage ai microfoni di AS. A questo punto, la stagione dell’olandese potrebbe addirittura concludersi in anticipo, così come l’esperienza di Dumoulin con la maglia della Sunweb, vista la volontà del ciclista di rompere il proprio contratto e trasferirsi alla Jumbo-Visma.

