Ciclismo – Dumoulin dice addio al team Sunweb: l’olandese inizia una nuova avventura alla Jumbo-Visma

Dumoulin e Sunweb ai saluti: l’olandese diventa un nuovo corridore della Jumbo-Visma

Si separano le strade di Tom Dumoulin ed il team Sunweb: la notizia era nell’aria da un po’ ormai, ma solo oggi è arrivata la conferma ufficiale. Il ciclista olandese, campione al Giro d’Italia 2017, lascia la squadra tedesca dopo 8 anni insieme, per iniziare una nuova avventura alla Jumbo-Visma.

Dumoulin, reduce da una stagione complicata a causa di un brutto infortunio, andrà a rinforzare il roster della Jumbo-Visma, con Roglic, Kruijswijk, De Plus, e Bennett.

“Ho trascorso otto anni meravigliosi con il team Sunweb e non sarei arrivato dove sono oggi senza di loro. Sono grato per tutto ciò che abbiamo realizzato insieme“, queste le parole del ciclista olandese su Twitter. “Abbiamo un sogno. Da ora in poi non lotteremo uno contro l’altro, ma uno accanto all’altro. Insieme Per lo stesso sogno“, l’annuncio della Jumbo Visma con un tweet.

