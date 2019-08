Ciclismo – Che colpo della Bahrain Merida: firmato Mikel Landa!

La Bahrain Merida firma un grande colpo di mercato: Mikel Landa sarà l’uomo incaricato di far dimenticare il partentene Vincenzo Nibali

L’estate sportiva è sinonimo di mercato. E se i notiziari sportivi sono ricchi di notizie riguardanti il calciomercato, per il quale vi rimandiamo alle news di Calcioweb, non è da trascurare anche il mercato del ciclismo. In casa Bahrain Merida arriva un grande colpo in grado di far dimenticare Vincenzo Nibali, passato alla Trek-Segafredo: dalla Movistar arriva Mikel Landa!

Il general manager Brent Copeland si è espresso così: “è con immenso piacere che diamo il benvenuto a Mikel nel nostro team, è un corridore che porta entusiasmo e le sue incredibili capacità di scalatore lo rendono uno dei ciclisti più competitivi per i grandi giri. I suoi risultati parlano da soli e la sua esperienza sarà preziosa per noi del Team Bahrain Merida. Con l’arrivo di McLaren nel nostro team, crediamo che Mikel avrà ancora maggiori vantaggi e insieme potremo puntare a grandi risultati“.

Dopo la firma del contratto, Mikel Landa ha dichiarato: “sono orgoglioso che il Team Bahrain Merida mi abbia scelto per questo progetto. Mi sento davvero motivato in vista delle prossime sfide“.

