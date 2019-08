Ciclismo – Clasica di San Sebastian: strepitoso successo del giovanissimo Evenepoel

Evenepoel conquista i suo primo importante successo all’esordio da professionista: strepitosa vittoria alla Clasica di San Sebastian

Strepitosa vittoria del giovanissimo Evenepoel oggi alla Clasica di San Sebastian: il belga della Deceuninck Quick Step ha tagliato per primo il traguardo dopo essere scattato sull’ultima salita di Murgil, in solitaria, centrando a 19 anni il primo importante successo in carriera nella sua stagione d’esordio da professionista.

