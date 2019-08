Ciclismo – BinckBank Tour: la quinta tappa ad Hodeg, Wellens ancora leader

Hodeg si aggiudica la quinta tappa del BinckBank Tour: Wellens si conferma leader

Ancora forti emozioni al BinckBank Tour: i ciclisti hanno pedalato per 191.4 km da Riemst a Venray per la quinta tappa della corsa. E’ stato Alvaro Hodeg ad aggiudicarsi la frazione odierna: il colombiano della Deceuninck-QuickStep ha tagliato per primo il traguardo, beffando in volata Sam Bennett e Theuns. Tim Wellens si conferma leader della classifica generale. Domani la sesta e penultima frazione della corsa fra i Paesi Bassi e il Belgio, la crono lungo le strade di L’Aia, su un percorso 8.4 chilometri.

Valuta questo articolo