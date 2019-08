Ciclismo, Davide Ballerini passa ufficialmente alla Quick Step: “unirmi a questa squadra è davvero un sogno”

Il corridore italiano lascia l’Astana per sottoscrivere un contratto biennale con la Deceuninck-Quick Step

Primo l’oro agli Europei di Minsk, adesso un nuovo contratto con la squadra dei propri sogni. Davide Ballerini esaudisce il proprio desiderio più grande, firmando un contratto biennale con la Deceuninck-Quick Step e lasciando così l’Astana.

Felicità e soddisfazione nelle parole del canturino: “unirmi a questa squadra è un sogno. Quando mi ha contattato la Deceuninck-Quick Step è stato speciale, perché quando ero ragazzino ho visto Bettini vincere il Lombardia con la Quick Step e dissi a me stesso di voler un giorno correre con quei colori. Il mio sogno è ora diventato realtà. Sto cercando di diventare un campione, ma sto ancora imparando. Non vedo l’ora di imparare di più come essere parte di una grande squadra e su come possiamo vincere insieme“.

Queste le sensazioni del CEO della Quick Step Lefevere: “è bello aver preso un altro talento con fame di vittoria come Davide Ballerini. È molto entusiasta e desideroso di imparare, il che è importante, e lavorerà molto duramente per la squadra. Abbiamo visto già quanto è forte e la versatilità che possiede e spero di poterlo aiutare a crescere ancora“.

