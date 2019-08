Ciclismo – Arctic Race of Norway 2019, Barguil è una furia contro Gasparotto: “gli ho detto che è un idiota”

Il corridore francese si è scagliato contro l’italiano, colpevole di non avergli permesso di giocarsi la vittoria finale con Lutsenko

E’ una furia Warren Barguil al termine della tappa finale della Arctic Race of Norway 2019, conclusasi nella giornata di oggi con la vittoria di Alexey Lutsenko con un secondo di vantaggio proprio sul francese.

Una sconfitta che il corridore della Arkéa-Samsic non ha digerito, scagliandosi veementemente contro Enrico Gasparotto, colpevole di non avergli lasciato la ruota del kazako, mettendo in atto anche alcuni comportamenti al limite del regolamento. “Gli ho detto che è un idiota, non posso dire altro – le parole di Barguil dopo la cerimonia del podio- Lutsenko era forte, ma se fossi stato sulla sua ruota credo che avrei potuto farcela. Ma il corridore che stava alla sua ruota ha provato a spostarmi. Questo per me non è ciclismo. Sono furioso, se Lutsenko avesse vinto in maniera normale, non ci sarebbero problemi, ma vincere così, non mi piace. A Gasparotto ho detto che è un idiota e che non è corretto sprintare così. Lui mi ha detto che era al limite. Forse lo era, forse no, visto che quando Lutsenko è partito, lui ha quasi smesso di pedalare. Ho perso quindici metri e praticamente lì era già finita. Penso che abbia provato a darmi un colpetto. Se lui corre così, per me non è leale. Con Lutsenko avevamo fatto una corsa dura insieme. Se lui fosse stato un compagno di squadra avrei potuto capirlo, ma no, ha solo provato a darmi un colpetto. Se un corridore vuole lottare per la posizione e tu gliela concedi per poi ricevere in cambio un colpetto, è ovvio che poi la prossima volta non gli concedi spazio“.

