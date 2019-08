Né Messi e né Cristiano Ronaldo, che sorpresa al Grimaldi Forum: svelato il giocatore dell’anno UEFA

Il portoghese e l’argentino non sono riusciti a conquistare l’ambito premio, finito nelle mani di Virgil Van Dijk

Né Lionel Messi e né Cristiano Ronaldo, è Virgil van Dijk il giocatore dell’Anno UEFA per la Champions League 2019. Il difensore del Liverpool sbaraglia l’agguerrita concorrenza portandosi a casa il prestigioso premio, grazie alle prestazioni fornite nella passata stagione.

Un’annata meravigliosa, condita non solo dal successo in Champions, ma anche dal riconoscimento come migliore in campo nella finale giocata contro il Tottenham. “Prima di tutto devo ringraziare i miei compagni – le parole sul palco del Grimaldi Forum di Van Dijk – senza loro, lo staff, non sarei qui adesso. Ringrazio la mia famiglia: è stato un viaggio lungo. Parte del mio viaggio è parte di quello che sono. Non ho iniziato subito a 18 anni a essere un professionista riconosciuto. Ci ho messo tanto. Sono orgoglioso di questo e di questo trofeo. Tutto il merito va a chi mi ha aiutato in questo viaggio. Il mio idolo? Guardavo Ronaldinho perché trasmetteva tanta gioia con tutti i suoi numeri. Era bello vederlo giocare. Tutti quelli che mi hanno aiutato, e che mi aiuteranno in futuro: sarò sempre grato a tutti loro“.

Valuta questo articolo