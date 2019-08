Chelsea, gol pazzesco di Pedro nell’amichevole con il Salisburgo: il tacco al volo è sublime [VIDEO]

Il giocatore del Chelsea mette a segno un gol davvero pazzesco nell’amichevole giocata contro il Red Bull Salisburgo

Un gol pazzesco, da vedere e rivedere per la sua bellezza. L’autore è Pedro, capace di regalare questa prodezza sublime nell’amichevole vinta dal Chelsea contro il Red Bull Salisburgo.

Una magia che vale il momentaneo 4-1 a favore dei blues, in un match terminato poi 5-3 per la formazione di Frank Lampard. Cross perfetto per l’accorrente spagnolo che, senza pensarci due volte, si esibisce in un tacco volante che non lascia scampo al portiere avversario. Ecco il video da gustarsi tutto d’un fiato:

