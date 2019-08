Preliminari di Champions League – Clamorosa eliminazione a sorpresa: Porto fuori dalla competizione, avanza l’Ajax

Il Porto clamorosamente fuori dalla Champions League, l’Ajax avanza: i risultati del terzo turno preliminare

Un terzo turno preliminare di Champions League sorprendete: non sono mancati i colpi di scena questa sera in campo. Il Porto, che lo scorso anno ha eliminato la Roma, è stato messo fuori gioco oggi dal Krasnodar. I Dragoes hanno perso per 3-2, venendo così eliminati dall’edizione 2019-20 della Champions League.

Supera il turno invece l’Ajax, semifinalista della scorsa edizione, battendo 3-1 in casa il Paok. La squadra di Amsterdam vola dunque agli spareggi, mentre la rivale greca è eliminata.

Sorride invece l’Olympiacos, che continua il suo cammino in Champions eliminando il Basksehir, così come sorridono anche Rosenborg, Zagabria e Apoel.

Tra le eliminate eccellenti la Dinamo Kiev e il Celtic. Avanzano gli austriaci del Lask Linz che, dopo aver vinto 2-1 in trasferta all’andata, battono 3-1 gli svizzeri del Basilea. Infine soltanto ai rigori il Copenhagen viene eliminato dalla Stella Rossa di Belgrado.

