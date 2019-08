Champions League – Al Marakana di Belgrado spunta un… carro armato: la nuova trovata dei tifosi della Stella Rossa [VIDEO]

Allo stadio Marakana di Belgrado i tifosi della Stella Rossa hanno portato un… carro armato! Il ritorno dei playoff di Champions League contro lo Young Boys si prospetta una partita molto tranquilla

Se facessimo una lista di ciò che si può trovare in uno stadio di calcio, quasi sicuramente a nessuno verrebbe in mente di nominare un ‘carro armato’. Eppure, appena fuori dal Marakana, stadio della Stella Rossa di Belgrado, si trova attualmente un cingolato T-55. Il motivo? Una sorta di ‘attrazione’, acquistata da un deposito militare e parcheggiato fuori dallo stadio, come spiegato dal club sui propri canali social. Trovata che ha incontrato il favore della frangia più calda degli ultras serbi che, tramite il loro sito web, hanno appoggiato l’iniziativa che sembra rispecchiare il proprio soprannome ‘Esercito del Nord’. Diversa la reazione della vicina Croazia che ha visto il carro armato come simbolo dell’assalto delle forze serbe nella città di Vukovar all’inizio della Guerra d’indipendenza croata negli anni ’90.

