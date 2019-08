Champions League – Conclusa la fase di qualificazione: tutte le squadre divise nelle 4 fasce

Con le ultime gare del mercoledì è stata ultimata la fase di qualificazione alla prossima Champions League: ecco tutte le squadre inserite nelle 4 fasce

Dopo lo scialbo pareggio dell’andata l’Ajax, semifinali della passata edizione, supera l’Apoel per 2-0 e accede alla fase a gironi della prossima Champions League. Vittoria casalinga anche per lo Slavia Praga che bissa il successo per 1-0 dell’andata e si qualifica a spese del Cluj. Terza ed ultima qualificata anche il Club Brugge certifica, con il 2-1 casalingo contro il Linz, lo 0-1 dell’andata e stacca l’ultimo pass in palio.

Completata dunque la fase di qualificazione, vediamo insieme come saranno divise le squadre nelle 4 fasce in attesa dei sorteggi della Champions League 2019-2020:

TESTE DI SERIE

Barcellona (SPA)

Manchester City (ING)

Juventus (ITA)

Bayern Monaco (GER)

Paris Saint-Germain (FRA)

Zenit (RUS)

Liverpool (ING) [vinc. CL]

Chelsea (ING) [vinc. EL]

2ª FASCIA

Real Madrid (SPA)

Atlético Madrid (SPA)

Borussia Dortmund (GER)

Napoli (ITA)

Shakhtar Donetsk (UcR)

Tottenham (iNG)

Ajax (OLA)

Benfica (POR)

3ª FASCIA

Olympique Lione (FRA)

Leverkusen (GER)

Salisburgo (AUS)

Olympiakos (GRE)

Club Brugge (BEL)

Valencia (SPA)

Inter (ITA)

Dinamo Zagabria (CRO)

4ª FASCIA

Genk (BEL)

Galatasaray (TUR)

Lispia (GER)

Slavia Praga (CZE)

Stella Rossa (SRB)

Atalanta (ITA)

Lille (FRA)

Lokomotiv Mosca (RUS)

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo