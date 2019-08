Cassano ne ha per tutti: “Inter, con Conte sei da scudetto! Baldini a Roma ha mandato via i romanisti”

Antonio Cassano show a Tiki Taka, l’ex fantasista barese ne ha per tutti: l’Inter è da scudetto grazie a Conte, Higuain e Dybala devono giocare, il Napoli calerà alla distanza e che schiaffo alla Roma!

Quando Antonio Cassano apre bocca fa sempre notizia. L’ex fantasista barese non rilascia mai dichiarazioni banali e ai microfoni di Tiki Taka ha dato alcuni pareri netti e decisi sulle più spinose questioni calcistiche della Serie A appena iniziata.

Secondo ‘Fantantonio’, l’Inter è la più serie candidata allo scudetto insieme alla Juventus. Il merito è dell’arrivo di Antonio Conte, nonostante dal mercato sia arrivato un Lukaku che è simile a ‘Bobo’ Vieri, ma più scarso! La Juve deve far giocare De Ligt, così come Dybala o Higuain che, altrimenti, sarebbe meglio cedere. Bene il Napoli, ma potrebbe calare alla distanza, mentre per la Roma c’è una velenosa frecciatina: “Conte ti dà 15 punti in più, grande mercato e faranno un gran campionato e l’Inter vincerà lo scudetto. Il Napoli mi piace, anche Lozano è un esterno sinistro che viene dentro, mi piace tanto. Il Napoli può dare filo da torcere, ma alla lunga può mancargli qualcosa. De Ligt dopo quello che lo hai pagato lo devi fare giocare. Higuain ha 32 anni e ha fatto più di 350 gol, non ha 40 anni. È sempre titolare, ovunque. Dybala può fare il finto centravanti oppure deve andare via. Lukaku? È un Bobo meno forte. Ribery è un campione, servono i campioni. Roma? Dopo quello che la Roma ha fatto a Totti puoi aspettarti di tutto. Baldini voleva mandare via i romanisti e c’è riuscito. Devono fare le cose fatte bene, la Roma deve lottare per qualcosa di importante. Conte mi piace tantissimo, fa rendere al massimo i giocatori. Io sono convinto che farà benissimo, darà del filo da torcere alla Juve e vincerà lo scudetto”.

