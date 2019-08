Caso Neymar – Tuchel duro: “se la situazione non viene chiarita non giocherà”

Tuchel ha le idee chiare: ecco come si comporterà l’allenatore PSG con Neymar

Non è ancora stata chiarita la situazione Neymar in casa PSG: il calciatore brasiliano non sa ancora quale sarà il suo futuro a causa delle controversie col club francese. Alla vigilia della sfida di campionato contro il Tolosa, l’allenatore del PSG è stato più sincero che mai: “Neymar è sempre più in forma, ha fatto tutti gli allenamenti con qualità e intensità. Ma la situazione tra lui e il club è sempre la stessa. La posizione del club è chiara: finchè la situazione non si chiarisce non giocherà. Se la situazione viene chiarita prima di domani, giocherà, in caso contrario, no“, le parole di Tuchel in conferenza stampa. “Dobbiamo adattarci ma chiaramente non è la situazione migliore“, ha concluso.

