Canottaggio – Sette medaglie per l’Italremo nella prima giornata di finali iridate a Linz

Canottaggio – Linz-Ottensheim. Sette medaglie per l’Italremo nella prima giornata di finali iridate

Nella prima giornata di finali riservate alle specialità non olimpiche e non paralimpiche, del mondiale assoluto in svolgimento a Linz-Ottensheim (Austria), la nazionale italiana agli ordini del Direttore Tecnico Francesco Cattaneo vince 7 medaglie (3 d’oro, 3 d’argento e 1 di bronzo) e si piazza al primo posto del medagliere provvisorio per nazione davanti agli Stati Uniti (2-0-1) e all’Australia (1-1-1). A queste medaglie vanno aggiunti, fino ad oggi e per quanto riguarda le qualificazioni a cinque cerchi, i 6 pass per Tokyo 2020: 5 olimpici (due senza, quattro senza, quattro di coppia senior maschile, due senza senior femminile, doppio pesi leggeri maschile) e uno paralimpico (quattro con PR3Mix). Domani secondo giorno di finali per l’Italia che avrà in gara cinque barche olimpiche (due senza maschile e femminile, quattro senza, quattro di coppia senior maschile, doppio pesi leggeri maschile) e una paralimpica (quattro con PR3Mix). Per la qualificazione olimpica saranno in gara, nelle finali B, anche il doppio pesi leggeri (1 pass da assegnare), il quattro senza e il quattro di coppia femminile (con 2 pass a specialità da assegnare).

Per quanto riguarda le medaglie di oggi, le tre d’oro sono arrivate da Martino Goretti che, nel singolo pesi leggeri, ha riportato in Italia un titolo mondiale che mancava dal mondiale di Amsterdam 2014. Una finale che lo sculler leggero ha dominato dall’inizio alla fine mettendosi alle spalle Ungheria, seconda, e Australia, terza. Il secondo oro è stato appannaggio del due senza pesi leggeri, di Giuseppe Di Mare e Raffaele Serio, che ha confermato, davanti a Russia e Brasile, il titolo mondiale vinto per il secondo anno consecutivo. Il terzo oro è giunto dal quattro di coppia pielle femminile, di Giulia Mignemi, Greta Martinelli, Silvia Crosio e Arianna Noseda, che ha dominato la gara dall’inizio alla fine chiudendo con 2″31 di vantaggio davanti a Cina, seconda, e Germania, terza.

Le tre d’argento sono arrivate la prima dal quattro di coppia pesi leggeri maschile, di Lorenzo Fontana, Alfonso Scalzone, Catello Amarante e Gabriel Soares che, dopo un serrate al cardiopalmo che gli ha permesso di superare in volata l’Olanda, si sono fermati alle spalle della formazione cinese. La seconda dal due senza pesi leggeri femminile, di Sofia Tanghetti e Maria Ludovica Costa, prime per metà gara e che poi si sono fatte superare, nella parte finale, dagli Stati Uniti. Il terzo argento è stato appannaggio del due senza PR3 femminile formato dall’esperta Greta Elizabeth Muti, componente del quattro con qualificatosi per le paralimpiadi, e dall’appena sedicenne Maryam Afgei. Ha confermato il bronzo Daniele Stefanoni che, nel singolo PR2, ha chiuso la sua gara dietro al Canada, argento, e all’Olanda, oro. Sesto, infine, il doppio PR3 Mix di Mirabile e Afgei.

Domani seconda giornata di finali: a inizio mattinata le finali B e per l’Italia si parte alle 11.36 con il doppio pesi leggeri femminile; a seguire alle 12.12 il quattro senza femminile ed alle 12.24 il quattro di coppia femminile. Dalle 13.05 spazio alle finalissime per l’assegnazione delle medaglie: per l’Italia in gara alle 13.21 il due senza femminile, seguito alle 13.37 dal due senza maschile; subito dopo, alle 13.54, la finale del doppio pesi leggeri maschile e, alle 14.25, il quattro con PR3 misto. Alle 14.42 il via del quattro senza maschile e, alle 15.30, ultima gara azzurra con il quattro di coppia maschile. Telecronaca diretta su RAI Sport + HD dalle 11.00 alle 15.45.

