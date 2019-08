Campionati Europei Beach Volley: 5° posto per la coppia italiana Lupo-Nicolai

Si conclude con un quinto posto il cammino della coppia azzurra Lupo-Nicolai agli Europei di Beach Volley: il duo italiano esce sconfitto dai russi Semenov-Leshukov

Si ferma ai quarti di finale la corsa europea di Daniele Lupo e Paolo Nicolai nella rassegna continentale in corso di svolgimento a Mosca. I tre volte campioni europei, dopo i successi delle edizioni del 2014, 2016 e 2017, non sono riusciti a staccare il pass per le semifinali, uscendo sconfitti contro i padroni di casa Semenov-Leshukov 2-0 (21-17, 22-20) e chiudendo dunque al quinto posto nella classifica generale. Un risultato che, proprio come per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth uscite ai quarti contro le spagnole Liliana-Elsa, eguaglia quello ottenuto nella rassegna mondiale disputata poco più di un mese fa ad Amburgo.

Per il resto, il bilancio complessivo delle coppie italiane a Mosca ha visto lo stop agli ottavi di Rossi-Carambula, a causa del problema fisico ripresentatosi per l’atleta italo-uruguaiano che ha costretto la coppia italiana al forfait sul punteggio di 1-1 contro i cechi Perusich-Schweiner, oltre all’uscita di scena nella fase a gironi per Abbiati-Andreatta.

Nella gara di oggi, dopo un avvio a trazione russa, con i padroni di casa in grado di trovare subito un buon margine (11-6) che gli ha permesso di chiudere il primo parziale in vantaggio, è il secondo set che ha lasciato agli azzurri l’amaro in bocca. Qui, infatti, Daniele e Paolo erano riusciti ad imporre il proprio gioco con esperienza e maturità, riuscendo a dettare il ritmo del match fino alle battute finali, quando i russi sono stati più abili a concretizzare, portandosi a casa la vittoria e staccando il pass per le semifinali in programma domani contro gli austriaci Ermacora-Prisatuz. L’altra semifinale, metterà di fronte i polacchi Kantor-Losiak e i norvegesi Mol-Sorum, freschi vincitori del Major di Vienna.

Valuta questo articolo