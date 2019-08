Calciomercato Roma, è fatta per l’arrivo di Zappacosta dal Chelsea: domani previste le visite mediche

Il club giallorosso ha trovato l’accordo con i blues per l’arrivo in Italia di Zappacosta, che ritrova così il ds Petrachi dopo l’esperienza al Torino

Davide Zappacosta torna in Italia, l’esterno del Chelsea è pronto a trasferirsi alla Roma. Scambio di documenti in corso tra le due società, che stanno limando in queste ore gli ultimi dettagli che determineranno la chiusura dell’operazione.

Il giocatore intanto questa sera è atteso in Italia, pronto per sostenere domani le visite mediche a Villa Stuart, prima di firmare il nuovo contratto con la Roma. La trattativa per Zappacosta resta comunque slegata da quella relativa a Santon, vicino al Mallorca ma non ancora pronto a volare in Spagna. Nella Capitale infine l’ex Chelsea ritroverà Gianluca Petrachi, suo direttore sportivo ai tempi del Torino.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo