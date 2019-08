Calciomercato Roma, da Rugani fino a Lovren: tutti i nomi per la difesa giallorossa

Il club giallorosso continua a cercare un difensore da regalare a Fonseca, sono tanti i profili sulla lista di Petrachi

La Roma continua la ricerca di un difensore da regalare a Paulo Fonseca, un tassello importante da aggiungere alla propria batteria di centrali dopo la partenza di Kostas Manolas verso Napoli.

La trattativa con la Juventus per Rugani si è improvvisamente arenata, messa in stand-by dalle due società per via delle contropartite da inserire nell’operazione. Una frenata che ha rimesso in pista le alternative al difensore italiano, tra cui N’Koulou del Torino, con l’agente del giocatore che spinge per andare via. I rapporti tra Cairo e Petrachi però non sono dei migliori, dunque resta complicato il passaggio del difensore granata in giallorosso. Sul taccuino anche Lovren e Mustafi, con il padre di quest’ultimo che ha aperto ad un addio all’Arsenal: “la cosa migliore per tutti è probabilmente lavorare per un trasferimento ma per questo c’è anche bisogno di cifre appropriate a quelle che circolano sul mercato“.

