Calciomercato Napoli – Da James e Lozano nessuna risposta: spunta la pista Zaha

Le trattative per James Rodriguez e Hirving Lozano sono in fase di stallo: il Napoli sonda il terreno per arrivare a Wilfred Zaha

Il Napoli studia il grande colpo per coronare la sua sessione estiva di calciomercato e consegnare il tanto atteso top player a Carlo Ancelotti. L’allenatore dei partenopei ha segnalato il nome di James Rodriguez, talentuoso trequartista colombiano già allenato in passato al Real Madrid e al Bayern Monaco, ma anche la pista che porta ad un esterno del calibro di Hirving Lozano resta comunque calda.

Entrambe le trattative però sono in fase di stallo. Il Napoli non vuole strapagare i giocatori che, dal canto loro, hanno manifestato la volontà di essere ceduti e hanno espresso il proprio gradimento per il trasferimento al Napoli. Saranno giorni d’attesa fino agli sgoccioli del calciomercato. Intanto il Napoli continua a guardarsi intorno. Secondo il Daily Mail, il ‘piano C’ sarebbe Wilfred Zaha, esterno ivoriano in forza al Crystal Palace. Il costo è di 60 milioni, ma il Napoli vuole prima assicurarsi non solo di poter arrivare ai primi due obiettivi, ma anche di capire fino in fondo se Zaha possa essere un profilo utile ad alzare il tasso tecnico della squadra.

