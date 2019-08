Calciomercato Napoli – Accordo con il PSV per Lozano: resta il nodo sui diritti d’immagine, si inserisce il Monaco…

Il Napoli ha trovato l’accordo con il PSV per Hirving Lozano su una base di 42 milioni, manca ancora quello sui diritti d’immagine con il giocatore: il Monaco prova ad inserirsi

Il Napoli ha trovato l’accordo con il PSV per Hirving Lozano. La conferma arriva dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio che dà l’accordo siglato sulla base di 42 milioni di euro da versare in più tranche al club olandese. Restano invece da limare gli ultimi dettagli riguardanti il contratto del giocatore. Come spesso accade nelle trattative del Napoli, i diritti d’immagine rappresentano un importante scoglio da superare. In questo senso, il Monaco potrebbe approfittarne, lasciando i diritti d’immagine al giocatore e offrendogli i 4 milioni di stipendio che desidera. Il Napoli deve chiudere in fretta per evitare brutte sorprese.

Valuta questo articolo