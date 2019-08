Calciomercato Milan – Il PSG ripiomba su Donnarumma: è il primo nome sulla lista dopo l’addio di Trapp

Il PSG ripiomba su Gianluigi Donnarumma: il portiere del Milan è il primo nome sulla lista dei francesi dopo l’addio di Kevin Trapp

Ormai è la telenovela di ogni sessione del mercato e, anche l’estate 2019 non farà differenza: il PSG vuole Gianluigi Donnarumma. Dopo l’addio di Kevin Trapp, passato definitivamente al Francoforte, il club parigini è alla ricerca di un portiere. Il solo Areola non dà certezze e la squadra capitolina ha voglia di un numero 1 di sicuro affidamento, sul quale poter puntare per diversi anni. Donnarumma è primo nome sulla lista di Leonardo, suo grande estimatore già al Milan. Il tentativo di acquistare il giocatore nei primi giorni di mercato, complici le difficoltà del Milan legate al fair play finanziaro, erano andate in fumo a causa delle cifre contenute dell’offerta: una ventina di milioni più Areola.

Questa volta però, il PSG potrebbe alzare il tiro. Secondo la ‘Rosea’ infatti, il club francese tornerebbe alla carica dopo la cessione di Neymar che porterebbe fresca liquidità nelle casse della società. A quel punto il Paris Saint-Germain potrebbe offrire al Milan una cospicua somma che, vista la scadenza del contratto 2021, le difficoltà di rinnovare al rialzo e la possibilità di perdere il giocatore a zero, i rossoneri ascolteranno con attenzione.

