Calciomercato Milan, c’è l’accordo con il Wolverhampton per la cessione di Kessié: cifre e dettagli

Il club rossonero avrebbe trovato l’accordo con gli inglesi per la cessione di Kessié, che raggiungerebbe così Patrick Cutrone

Nuovo affare in dirittura d’arrivo tra il Milan e il Wolverhampton, le due società infatti avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento in Premier League di Franck Kessié.

Dopo l’operazione Cutrone chiusa poche settimane fa, fumata bianca vicina anche per quella che riguarda il centrocampista ivoriano, per il quale i rossoneri incasserebbero 28 milioni di euro. Stando alla stampa britannica, l’affare non è ancora concluso, restano infatti da definire alcuni dettagli riguardanti l’ingaggio che Kessié andrà a percepire dal Wolverhampton. Il tempo però stringe, considerando che il mercato il Premier League chiude oggi alle 18.

