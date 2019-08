Calciomercato Milan, prosegue la caccia al jolly offensivo: testa a testa tra Correa e Everton Soares

Il club rossonero non molla la pista Correa, tenendo comunque vivi i rapporti con il Gremio per il talento brasiliano

Il Milan continua a cercare il jolly offensivo che potrebbe rinforzare la rosa di Marco Giampaolo, restringendo il campo a Correa e Everton Soares.

La caccia al giocatore dell’Atletico Madrid va avanti ormai da parecchie settimane, il tempo stringe e l’accordo con il club spagnolo stenta ad arrivare. Nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti tra Boban e la società madrilena, ma non è stata raggiunta alcuna intesa su cifre e formula del trasferimento. Per questo motivo il Milan non molla la pista Everton Soares, ma anche questo terreno appare impervio per i rossoneri, visto il frazionamento del cartellino del giocatore. Il Gremio chiede 35 milioni per privarsene, la società di via Aldo Rossi tenta il tutto per tutto ma difficilmente riuscirà a trovare la quadra, nonostante i contatti delle ultime ore. Smentita infine la voce brasiliana di un rifiuto del club sudamericano dell’offerta di 30 milioni.

