Calciomercato Milan, c’è l’accordo tra Correa e il club rossonero: manca però l’intesa con l’Atletico

Incontro positivo oggi tra i dirigenti rossoneri e l’entourage di Correa, resta da trovare però al momento l’accordo con l’Atletico Madrid

Ufficializzato l’arrivo di Leao, il Milan non ha nessuna intenzione di mollare la presa per Angel Correa. Il club rossonero ha incontrato oggi in sede gli agenti del giocatore argentino, fortemente voluto sia da Boban che da Massara.

Intesa raggiunta sull’ingaggio e sulla durata del contratto, con il classe ’95 che vuole a tutti i costi trasferirsi in Italia, rifiutando addirittura un’offerta più alta del Monaco. L’Atletico Madrid però non si sposta dalla valutazione di 50 milioni di euro, forte sia dell’offerta della società monegasca che della proposta presentata dal Milan qualche giorno fa, quando André Silva era a un passo dal trasferimento nel Principato. I rossoneri puntano tutto sul gradimento di Correa, provando ad abbassare le pretese dell’Atletico a 35-40 milioni.

