Calciomercato Juventus – Spazio alle cessioni: Rugani e Matuidi verso Monaco, Mandzukic vuole il Bayern

La Juventus prova a piazzare i propri esuberi: Rugani e Matuidi interessano al Monaco, Mandzukic gradirebbe un ritorno al Bayern Monaco

Da Monaco a Monaco, dalla Francia alla Germania. Due squadre diverse, l’omonimia cittadina e un dettaglio in comune: entrambe potrebbero essere partner di mercato della Juventus. Il mercato juventino appare bloccato negli ultimi giorni. Dopo l’arrivo di De Ligt infatti, la ‘Vecchia Signora’ si è presa una pausa per puntare a sfoltire la rosa prima di provare l’affondo finale all’attaccante (sfumato Lukaku, l’obiettivo è Icardi).

Due esuberi partirebbero in direzione Francia. Daniele Rugani e Blaise Matuidi interessano al Monaco. Sul centrale, apprezzato da Sarri ma chiuso dalla concorrenza, sembrava volerci puntare la Roma, ma la soluzione in prestito con diritto di riscatto non convince i bianconeri che vorrebbero monetizzare subito e il più possibile. Matuidi invece non rientra nei piani dell’allenatore e tornerebbe volentieri i Ligue 1. Mario Mandzukic invece, chiuso al centro dell’attacco da Cristiano Ronaldo, Dybala e Higuain (gli ultimi due possibili partenti), nonché sulle fasce da un gioco che non si adatta alle sue caratteristiche, sarebbe intenzionato a far ritorno al Bayern Monaco. In alternativa, la pista Borussia Dortmund non è da scartare.

