Calciomercato Juventus, Nedved apre alla cessione di Dybala: “finché c’è il mercato aperto…”

Il vicepresidente della Juventus ha parlato dopo i sorteggi di Champions League, soffermandosi anche sul mercato

Il girone di Champions con l’Atletico Madrid e il mercato ancora aperto, questi e altri i temi discussi da Pavel Nedved ai microfoni di Sky Sport dopo il sorteggio di Champions League.

Il vicepresidente della Juventus ha aperto alla cessione di Dybala, sottolineando come con il mercato aperto tutto può ancora accadere: “se mi aspettavo Ronaldo premiato? Sì, me lo aspettavo, non è avvenuto, lo accettiamo. Girone? Tosto, non facile, gare facili non esistono, sono tutte da rispettare. L’obiettivo è passare il primo turno. Abbiamo cambiato tanto, giocatori, allenatore, ma sono convinto che faremo una grande stagione. Sarri? E’ giusto che recuperi dalla polmonite, lo rivedremo dopo al sosta delle nazionali. Dybala? Finchè c’è il mercato aperto ci possono essere giocatori in entrata e uscita“.

