Calciomercato Juventus, nuove sirene inglesi per Paulo Dybala: altra offertona dalla Premier per la Joya

Niente accordo tra l’argentino e il Manchester United, così il Tottenham si è mosso presentando alla Juventus un’offerta davvero importante

Paulo Dybala potrebbe trasferirsi in Premier League, ma non al Manchester United. Per l’argentino infatti è arrivata alla Juventus una nuova offerta dopo il mancato accordo tra il giocatore e i ‘Red Devils’, una proposta giunta niente meno che da Londra.

Secondo Sky Sport, il Tottenham infatti ha messo sul piatto ben 70 milioni di euro per la Joya, ricevendo il sì della società bianconera, soddisfatta dalla cifra messa sul piatto dagli Spurs. Resta dunque adesso da trovare l’intesa con Dybala e il suo entourage circa salari e commissioni, un accordo da trovare in fretta visto che il mercato inglese chiude l’8 agosto.

