Calciomercato Juventus – Niente guerra con Dybala: convocato contro l’Atletico Madrid, ma si attende l’offerta del PSG

La Juventus mette Dybala sul mercato, ma niente guerra in stile Inter-Icardi: i bianconeri convocano l’argentino per il test match contro l’Atletico Madrid e sperano nell’offerta del PSG

Dybala-Juventus non diventerà un caso come la situazione di Icardi all’Inter. La strategia dei bianconeri è abbastanza chiara: l’argentino è sul mercato, ma niente lotte interne che metterebbero la Juventus in una posizione di svantaggio e deprezzerebbero il giocatore. Dybala è sul mercato, ma è convocato per il test match contro l’Atletico Madrid e se non dovessero arrivare offerte resterà: se da titolare o meno toccherà a Sarri deciderlo. Quella che sembra una decisione condivisa è invece la posizione in merito al possibile trasferimento all’Inter: la Juventus non vuole rinforzare una rivale, il giocatore non vorrebbe ‘tradire’ la squadra che lo ha consacrato. Ben accetta invece l’offerta del PSG: i francesi sembrano l’unico club in grado di accontentare le richieste economiche del giocatore e della Juventus ed una cessione all’estero renderebbe l’addio meno doloroso.

