Calciomercato Juventus, Mandzukic rifiuta il PSG: il croato rischia di rimanere fuori dalla lista Champions

Dopo il no al Manchester United, l’attaccante croato non apre nemmeno ai parigini, rischiando così di finire ai margini del progetto Sarri

Mario Mandzukic resta alla Juventus, l’attaccante croato ha rifiutato anche la proposta del Paris Saint-Germain, dopo aver rispedito al mittente anche quella del Manchester United.

Un rifiuto che potrebbe costargli davvero caro, considerando la possibile esclusione dalla lista Champions al pari di Rugani, anche lui ai margini del progetto Sarri. Niente da fare però, Mandzukic non intende trasferirsi negli ultimi giorni di mercato, preferendo valutare bene la propria prossima destinazione. Non è comunque da scartare l’ipotesi che a gennaio il croato decida di partire, magari trasferendosi in Cina oppure dire finalmente sì al Manchester United.

