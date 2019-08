Calciomercato Juventus – Mandzukic ad un passo dal Manchester United: cifre e dettagli dell’operazione

Dall’Inghilterra ne sono sicuri, Mario Mandzukic ad un passo dal Manchester United: l’operazione potrebbe essere slegata dallo scambio Lukaku-Dybala

Asse caldissimo quello fra Manchester United e Juventus. Mentre i due club discutono del possibile scambio Lukaku-Dybala, si profila all’orizzonte un altro accordo. Secondo il Daily Mail, Mario Mandzukic sarebbe ad un passo dal vestire la casacca dei Red Devils. L’attaccante croato, chiuso dal sovrannumero in attacco nella Juventus, partirà per una cifra che oscilla fra i 15 e i 20 milioni di euro e firmerà un ricco contratto biennale da 6.5 milioni a stagione, nel qulae potrebbe essere presente un’opzione per il terzo anno.

