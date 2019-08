Calciomercato Juventus, il Paris Saint-Germain piomba su Mandzukic: avviati i primi contatti tra i club

Il club parigino deve far fronte agli infortuni di Mbappé e Neymar, per questo motivo ha contattato la Juventus per Mario Mandzukic

Fallito il trasferimento al Manchester United negli ultimi giorni di mercato inglese, Mario Mandzukic adesso potrebbe passare al Paris Saint-Germain, che ha contattato la Juventus per avere informazioni sul croato. Gli infortuni di Mbappé e Cavani non fanno dormire sonni tranquilli alla società campione di Francia, che ha avviato i primi contatti con il club bianconero per valutare la fattibilità dell’operazione. Mandzukic non è il tipo di giocatore che ama i trasferimenti last-minute, dunque analizzerà bene la situazione e prenderà una decisione nei prossimi giorni.

