Calciomercato Juventus – Dybala, vancanze… forzate: niente incontro con Sarri, l’agente tratta con il Manchester United

Dybala non riprenderà gli allenamenti con la Juventus prima del 5 agosto: niente incontro con Sarri, l’agente del giocatore tratta con il Manchester United

Paulo Dybala e la Juventus sembrano destinati a dirsi addio. Questo è il messaggio che filtra dall’ambiente bianconero e trova conferme da parte dell’entourage del giocatore. Tornato in Italia dopo le vancanze post Copa America, Dybala avrebbe dovuto incontrare Sarri, ma ha preferito tornare nel suo appartamento a riposare. Niente ripresa degli allenamenti con la squadra, ferie ‘forzate’ fino al 5 agosto, giorno fissato per il ritorno dei rientranti dalla Copa America.

Dybala aspetterà. Cosa? Probabilmente la notizia della sua cessione. Non è un mistero che la Juventus voglia inserirlo nell’affare Lukaku e l’agente dell’ex Palermo è già a Manchester per definire i dettagli con i ‘Red Devils’: la richiesta è di 10 milioni d’ingaggio (gli inglesi offrono 8.5), senza tagli di stipendio in caso di mancata qualificazione in Champions League e, secondo fonti inglesi, 15 milioni di commissione all’agente che il Manchester non vorrebbe pagare. Il mercato in Inghilterra chiude l’8 agosto: in poco meno di una settimana Dybala e Lukaku potrebbero giocare a maglie invertite.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo