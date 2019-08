Calciomercato Inter, ufficiale l’arrivo di Romelu Lukaku: “volevo solo questo club perchè non è per tutti”

Il club nerazzurro ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante belga che arriva a titolo definitivo dal Manchester United

Romelu Lukaku è un nuovo giocatore dell’Inter, il club nerazzurro ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante belga con un comunicato apparso sul proprio sito.

Questa la nota della società del presidente Zhang, che reca anche le prime parole del classe ’93: ‘Romelu Lukaku è ufficialmente un nuovo giocatore dell‘Inter. Il calciatore belga, che arriva dal Manchester United a titolo definitivo, ha firmato con il Club nerazzurro un contratto fino al 30 giugno 2024. “Volevo solo l’Inter, perché Inter is Not For Everyone. Sono qui per riportare i nerazzurri alla vittoria”‘.

