Calciomercato Inter – Sorpasso alla Juventus per Federico Chiesa: i motivi che rendono possibile la trattativa

L’Inter è decisa a superare la Juventus per Federico Chiesa: il giocatore accetterebbe la destinazione e la Fiorentina preferirebbe non cedere il proprio pupillo ai rivali bianconeri

Nelle prime settimane di mercato la Juventus sembrava aver messo le mani su Federico Chiesa. Accordo raggiunto nel bel mezzo del caos societario della Fiorentina, giocatore pronto a forzare la cessione. Situazione che poi si è risolta in un nulla di fatto, con il nuovo proprietario Rocco Commisso che ha negato fermamente la cessione del giocatore, almeno in questa stagione.

Dall’anno prossimo infatti, Federico Chiesa potrebbe trasferirsi… all’Inter! Secondo la ‘Rosea’ infatti, i nerazzurri sarebbero pronti a fare lo ‘sgambetto’ ai bianconeri. La Fiorentina avrebbe tutto l’interesse a non vendere il proprio pupillo agli odiati rivali e, dal canto suo, Chiesa non si sentirebbe vincolato alla proposta di contratto juventina accettata in questa stagione, ma non valida per la prossima. Restano dunque da trovare accordi su cartellino e stipendio: la Fiorentina parte da una valutazione di 70 milioni, Chiesa ha accettato 5 milioni per 4 anni nel precedente accordo con la Juventus e difficilmente si accorderà per una cifra molto inferiore. Il mercato 2019 deve finire, ma Inter e Juventus sono decise a darsi battaglia già per l’estate 2020.

