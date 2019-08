Calciomercato Inter – Sfuma Dzeko, ma il club nerazzurro è già all’opera: trattativa in corso per Alexis Sanchez

Alexis Sanchez ad un passo dall’Inter: il club nerazzurro subito all’opera dopo l’affare sfumato per Dzeko

L’Inter non si ferma: dopo il colpo sfumato di Dzeko, che ha rinnovato con la Roma, il club nerazzurro si è subito messo in movimento per trovare un nuovo rinforzo in attacco per Antonio Conte, che sembra poter arrivare da… Manchester.

Beppe Marotta ha infatti risposto al ‘no’ di Dzeko con un nuovo colpaccio: l’Inter è vicinissima all’aquisto di Alexis Sanchez, in rottura con lo United. Marotta ha subito approfittato del desiderio del cileno di tornare in terra italiana, tanto che il suo manager si trova in questi giorni a Londra, dove si trovano gli uffici del Manchester United, per cercare una soluzione col club.

