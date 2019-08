Calciomercato Inter – La Roma blinda Dzeko: via solo per Icardi! E il tempo stringe…

Si complica l’affare Dzeko-Inter: la Roma non ha intenzione di cedere il suo giocatore per un’offerta che comprenda solo soldi. Il bosniaco vestirà di nerazzurro solo in cambio di Icardi

Edin Dzeko all’Inter sembrava una formalià. Il bosniaco aveva mostrato la volontà di trasferirsi, la Roma aveva dato l’ok e l’Inter aveva trovato subito l’accordo su stipendio e cartellino del giocatore. I 20 milioni richiesti dalla Roma però sono sembrati sempre un po’ eccessivi, particolarmente in relazione agli 80 da spendere (poi effettivamente spesi) per Lukaku. I nerazzurri hanno cercato di limare il prezzo, hanno provato a vendere Icardi, hanno preso tempo. O forse hanno perso tempo, anche troppo.

La Roma infatti, secondo quanto si legge sulla ‘Rosea’, si sarebbe convinta di non poter trovare un rimpiazzo di livello in pochi giorni. Dunque i giallorossi non accetteranno più offerte unicamente cash, ma vogliono una contropartita. Tradotto: Dzeko più 30 milioni per Icardi. L’Inter vorrebbe ottenere almeno 80 milioni dalla cessione dell’argentino, ma la valutazione ha ampi margini di trattativa: chiudere a 60 sarebbe già un ottimo affare. Manca solo un dettaglio importante: un club disposto a versare tale cifra che abbia il gradimento di Icardi. Maurito ha declinato Monaco e Napoli, aspettando l’offerta della Juventus che proverà ad abbassare il prezzo fino agli ultimi scampoli di mercato.

