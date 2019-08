Calciomercato Inter – Perisic in uscita, interessa al Bayern Monaco: ipotesi prestito oneroso

Ivan Perisic non rientra nei piani di Antonio Conte, possibile cessione per il croato: il Bayern Monaco sonda il terreno, l’Inter apre al prestito oneroso

Nel giorno dell’arrivo di Lukaku, l’Inter pensa già al mercato delle cessioni. Diversi gli esuberi presenti in rosa, anche di alta qualità come Ivan Perisic. L’esterno croato, provato largo nel 3-5-2 e anche nei due davanti, non ha convinto Antonio Conte che, pubblicamente, lo ha escluso dall’11 titolare per motivi tecnico-tattici. Il giocatore è ovviamente finito sul mercato: da una sua cessione potrebbero rientrare una buona parte dei milioni spesi per Lukaku. Per ora non è giunta alcuna proposta degna di nota, specialmente dalla Premier League (mercato chiuso), campionato nel quale Perisic ha tanti corteggiatori. In Germania il Bayern Monaco ha mostrato un leggero interesse: secondo ‘GianlucaDiMarzio.com’ l’Inter potrebbe decidersi a cedere il giocatore in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Valuta questo articolo