Calciomercato Inter, Zanetti si sofferma sul caso Icardi: “la situazione non è cambiata, può partire in prestito”

Il vicepresidente dell’Inter ha parlato del caso Icardi da Montecarlo, dove era presente per i sorteggi dei gironi di Champions League

Continua a tenere banco in casa Inter la situazione relativa a Mauro Icardi, ormai fuori dal progetto tecnico della società nerazzurra. Nonostante la linea dura del club, l’argentino non ha nessuna intenzione di fare le valigie, rifiutando tutte le destinazioni finora presentategli.

Su questa vicenda si è soffermato Javier Zanetti ai microfoni di Sky Sport, in occasione dei sorteggi di Champions League: “la situazione non è cambiata, aspettiamo la fine del mercato, dopo vedremo di trovare una soluzione che vada bene per tutti. Se può andar via anche in prestito? Sì, sì, sapete qual è la linea della società. Mancano pochi giorni alla chiusura del mercato, vediamo cosa succede. Sarà in lista Champions in caso di permanenza? Non ne abbiamo ancora parlato, aspettiamo finisca il mercato e dopo si faranno tutte le valutazioni del caso“.

