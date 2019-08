Calciomercato Inter, tante squadre sulle tracce di Mauro Icardi: Wanda Nara però ne esclude una

La moglie-agente dell’attaccante dell’Inter ha provato a fare un po’ di chiarezza sul futuro di Maurito, escludendo il Monaco dal novero delle pretendenti

Il futuro di Mauro Icardi resta avvolto nel mistero, ma una certezza però c’è eccome: l’argentino non andrà al Monaco. Nonostante la faraonica offerta presentata all’attaccante dell’Inter da parte del club del Principato, l’ex capitano nerazzurro preferisce rimanere in Italia, come confermato indirettamente da Wanda Nara.

Intervenuta ai microfoni di Tyc Sports, la moglie-agente di Icardi ha ammesso: “non andrà al Monaco“. Restano dunque in piedi le ipotesi Napoli e Juventus, con i bianconeri che attendono gli ultimi giorni di mercato per sferrare l’assalto decisivo, una volta ultimate le cessioni utili per sfoltire la rosa.

