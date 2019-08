Calciomercato Inter, Marotta torna sul caso Icardi: “sono ottimista per concludere questa telenovela dell’estate”

L’amministratore delegato dell’Inter si è soffermato nuovamente sul futuro di Icardi, sottolineando di essere ottimista circa un positivo epilogo

L’Inter conta di chiudere a breve la telenovela Icardi, dopo l’apertura arrivata ieri dal giocatore e dalla sua agente circa la possibilità di un trasferimento. Nella giornata di oggi i contatti sono proseguiti per trovare la giusta sistemazione all’argentino, ormai fuori dal progetto tecnico nerazzurro.

Interrogato sulla questione, Beppe Marotta ha espresso il proprio parere direttamente dall’hotel che occupa il calciomercato: “la parte mediatica interessa a tutti, ho letto di tutto. Abbiamo reagito con senso di coscienza e responsabilità e con rispetto della società. Il club è responsabile e cosciente. Di sicuro non siamo autolesionisti e sicuramente con rispetto del giocatore che oggi è responsabile del suo futuro. Sono subentrate grandi difficoltà, ma sono comunque ottimista per concludere questa telenovela dell’estate. Pubblicamente non possiamo raccontare tutto, ma quello che facciamo lo facciamo con responsabilità“.

