Calciomercato Inter, Conte non si illude: “Lukaku? Fino a quando un giocatore non firma…”

L’allenatore dell’Inter ha parlato del futuro di Lukaku, non facendosi illusioni sull’arrivo del belga in nerazzurro

La corsa a Romelu Lukaku sta diventando una vera e propria telenovela, con Inter e Juventus che si sfidano a suon di milioni. La frenata arrivata ieri tra il Manchester United e Dybala (inserito nell’operazione come contropartita per il belga) ha rimesso in gioco i nerazzurri, pronti adesso a presentare una nuova offerta per l’ex Everton.

Sulla vicenda si è soffermato anche Antonio Conte, parlando a Inter Tv dopo la vittoria ai rigori sul Tottenham: “continuiamo a lavorare nella maniera migliore. Sicuramente in rosa ci sono delle lacune, detto questo sono molto fiducioso che la società possa colmarle nel miglior modo possibile. Capisco che il mercato non sia semplice. Da parte mia, ciò che posso fare è lavorare, lavorare e lavorare con un gruppo di giocatori che mi sta dando grandi soddisfazioni. Lukaku? Se vado a vedere la cronologia del calciatore, sembrava che in un primo momento fosse fatta per l’Inter, invece poi in un secondo momento sembrava fosse fatta per la Juventus. Fino a quando un giocatore non firma e le due società non si mettono d’accordo non si può mai dire di averlo preso“.

