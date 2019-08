Calciomercato Inter, nuovi contatti con l’Eintracht per Rebic: Dzeko sempre obiettivo principale per l’attacco

Il club nerazzurro continua a tenere vivi i contatti con l’Eintracht per Rebic, considerato come un jolly offensivo

L’Inter non ha nessuna intenzione di mollare la presa per Ante Rebic, il club nerazzurro ha riavviato i contatti con l’Eintracht Francoforte per portare a Milano l’attaccante ex Fiorentina. Passi avanti importanti tra le parti, con la società di Suning che punta a regalare ad Antonio Conte un jolly per il reparto offensivo. Rebic non rappresenta però un’alternativa a Dzeko, che resta comunque l’obiettivo principale per l’attacco dell’Inter, anche se c’è da raggiungere l’accordo con la Roma.

