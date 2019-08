Calciomercato Inter – Nainggolan al Cagliari, manca solo la firma: i dettagli della cessione

Radja Nainggolan nelle prossime ore sarà un nuovo giocatore del Cagliari: il club sardo e l’Inter devono solo sistemare gli ultimi dettagli dell’affare

Alla fine ha prevalso il cuore. Radja Nainggolan sarà nuovamente un giocatore del Cagliari nelle prossime ore. Il centrocampista belga, che in passato proprio dalla Sardegna ha fatto il salto nel grande calcio, è pronto fare ritorno a Cagliari in quello che si candida ad essere il prestito più strano del calciomercato estivo. Il giocatore è stato messo fuori rosa dall’Inter e su di lui erano presenti anche Sampdoria e Fiorentina, pronti ad accollarsi 3 dei 4.5 milioni del contratto dell’ex Roma. Come detto, alla fine Nainggolan ha fatto una scelta di cuore. ‘Il Ninja’ ha preferito l’offerta del Cagliari, ferma ad 1.5 milioni, ma che, secondo Sky Sport, potrebbe leggermente alzarsi dopo l’incontro che in queste ore sta avvenendo fra il club sardo e i dirigenti dell’Inter. Da parte sua, Nainggolan, dovrà rinunciare ad una parte di stipendio: ma del resto, al cuor non si comanda…

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo