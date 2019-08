Calciomercato Inter – Joao Mario ceduto al Lokomotiv Mosca: cifre e dettagli dell’affare

Joao Mario ceduto dall’Inter in prestito con diritto di riscatto al Lokomotiv Mosca: il giocatore è già in Russia per le visite mediche e la firma

Il feeling fra l’Inter e Joao Mario non è mai sbocciato. Il centrocampista portoghese, arrivato a Milano come uno dei migliori talenti del calcio europeo, e per questo strapagato dall’Inter alla cara bottega dello Sporting, lascia i nerazzurri dopo appena 3 anni. Il giocatore è stato ceduto in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni al Lokomotiv Mosca che pagherà i 3.5 milioni d’ingaggio. Il giocatore è in Russia per le visite mediche di rito, pronto ad unirsi ai nuovi compagni.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo