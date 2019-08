Calciomercato Inter – Ivan Perisic ha svolto le visite mediche con il Bayern Monaco: manca solo l’ufficialità della cessione

Ivan Perisic è ad un passo dall’addio all’Inter: svolte le visite mediche con il Bayern Monaco, manca solo l’ufficialità della cessione

Dopo l’addio di Nainggolan e il lavoro per cedere Mauro Icardi, altro grande ‘esubero’ presente in rosa, l’Inter è pronta a mettere nero su bianco un’altra cessione, seppur temporanea. Sembrano ormai ultimati gli ultimi dettagli per il passaggio di Ivan Perisic al Bayern Monaco in prestito oneroso con diritto di riscatto. L’esterno croato, che in passato ha già vestito le maglie di Borussia Dortmund e Wolfsburg in Bundesliga, ha svolto quest’oggi le visite mediche di rito. Nelle prossime ore sono attese firma e ufficialità.

