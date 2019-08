Calciomercato Inter, faccia a faccia tra Icardi e il presidente Zhang: confermata la linea dura del club

Nel corso del colloquio avvenuto nella giornata di oggi, il numero uno nerazzurro ha confermato a Icardi la sua estraneità al progetto tecnico

Mauro Icardi continua a restare fuori dal progetto tecnico dell’Inter, come ribadito oggi dal presidente Zhang Jr e dall’amministratore delegato Marotta.

I due dirigenti hanno incontrato l’argentino nella giornata di oggi, confermandogli la linea dura della società che non intende farlo scendere in campo da qui a fine stagione. Una situazione chiara che fino a questo momento Icardi non ha voluto prendere in considerazione, rifiutando le offerte di Napoli e Roma. Bisognerà capire se ci saranno altri incontri nei prossimi giorni, ma ciò che è certo è che l’argentino non verrà sicuramente preso in considerazione da Conte per la sua Inter.

